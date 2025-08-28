UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kuraları Monaco’da çekildi. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco ile eşleşti.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kuraları, 28 Ağustos 2025’te Monaco’da çekildi. Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 4. torbadan kura çekimine katıldı.
Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında 8 maçta; Liverpool (İngiltere, D), Manchester City (İngiltere, D), Atlético de Madrid (İspanya), Eintracht Frankfurt (Almanya, D), Bodø/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda, D), Union SG (Belçika) ve Monaco (Fransa, D) ile karşılaşacak.
Galatasaray, bu maçların 4’ünü evinde, 4’ünü deplasmanda oynayacak.
Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması, 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026’da sona erecek.
MAÇ TAKVİMİ ŞÖYLE:
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025 2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026 8. Hafta: 28 Ocak 2026
ELEME TURLARI
Lig aşamasında ilk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off maçları oynayacak; 9-16. sıralar ile 17-24. sıralar eşleşecek ve galipler son 16’ya kalacak. 25-36. sıralar arasındaki takımlar ise elenecek.
Eleme turları ise şu şekilde:
Play-Off’lar: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026 Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026 Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026 Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)