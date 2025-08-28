Konya Büyükşehir Belediyesi, stadyumun 7 Eylül Pazar günü Konya’da oynanacak Türkiye-İspanya maçına en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmesi için çim bakımı başta olmak üzere membranların yenilenmesi, ledlerin bakım ve onarımı, internet altyapısında iyileştirmeler ile çevre düzenlemeleri yapıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-İspanya maçına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te A Millî Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynayacağı maç öncesi stadyumda bakım çalışması yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulüple birlikte gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, stadyumun organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmesi için çim bakımı başta olmak üzere tribünleri yağıştan koruyan ve zamanla yırtılan membranların yenilenmesi, ledlerin bakım ve onarımı, internet altyapısında iyileştirmeler ile çevre düzenlemelerini yapıyor.

Tüm hazırlıkların ardından Konya, A Milli Takımı ve gelecek misafirleri her zaman olduğu gibi eksiksiz bir şekilde ağırlayacak.