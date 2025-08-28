Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur mahalle muhtarları ve azalarını makamında ağırlayarak, içme suyu ve altyapı taleplerini dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, mahalle muhtarlarını konuk ederek, taleplerini dinledi. Bülent Çamur, Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık ile Yunusemre ilçesine bağlı, Pelitalan, Maldan, İlyasçılar, Süngüllü, Müslih ve Davutlar Mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Mahalle muhtarları içme suyu ve altyapı konularındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini Genel Müdür Vekili Bülent Çamur’a iletti. MASKİ’nin Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlar yaptığına vurgu yapan Çamur, muhtarlarla gerçekleştirilen istişarelerin hizmetlerin yol haritasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bülent Çamur, “Bizim için her mahalle eşit derecede önemlidir”

Muhtarların taleplerini dinleyen Çamur, MASKİ’nin Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar yaptığını belirtti. “Bizim için her mahalle eşit derecede önemlidir” diyen Çamur, sahadan gelen bilgilerin hizmetlerin yol haritasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Muhtarlar, “MASKİ’nin hizmet ulaştırma çabasından memnunuz”

Muhtarlar da kendilerine gösterilen ilgi ve samimiyet için Genel Müdür Vekili Bülent Çamur’a teşekkür ederek, mahallelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında MASKİ’nin gösterdiği çabadan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.