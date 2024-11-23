5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftada 7 ilde düzenlenen "KUYU" operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 25'ine adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Kuyu' operasyonları başarıyla sürüyor.

Son bir haftada 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaşırken, 81 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını, 25'i ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

—İstanbul, Bursa ve Antalya’da B.G.’nin (Yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı (KUYU-41),

—İzmir’de O.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-42),

—Denizli’de A.K.’nin elebaşılığını yaptığı, (KUYU-43)

—Balıkesir’de Z.U.T. ve F.T.’nin (Yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı… pic.twitter.com/hQShDlwSXZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2024

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi" diyen Bakan Yerlikaya, "Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz❗️ Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok" mesajını verdi.