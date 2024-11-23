İstanbul Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü yeni kurulan hokey takımıyla başarılarına yenilerini katmak üzere çalışmalarına başladı

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını desteklemek ve sualtı sporlarına ilgi duyanları bir araya getirmek amacıyla Sualtı Hentbol Takımı'nı kurdu.

2024 yılı eylül ayında kurulan bu yeni takım, sualtı hentbolu gibi özgün ve dinamik bir spor dalını tanıtmayı hedefliyor. Takım, deneyimli antrenörler eşliğinde düzenli antrenmanlar yaparak çeşitli liglerde mücadele etmeyi planlıyor. Üsküdar Belediyesi Sualtı Hokey Takımı Antrenörü Batuhan Ucuzal ve oyuncular, bu heyecan verici spor dalı ile takım hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Antrenör Batuhan Ucuzal, 17 yıldır Sualtı Hokeyi oynadığını Üsküdar Spor Kulübü'nde Sualtı Hokeyi antrenörlüğü ve milli takım sporcusu olduğunu ifade etti.

Türkiye şampiyonlukları bulunduğunu söyleyen Ucuzal, “Sualtı Hokey takımında herkes yer alabilir. Çünkü farklı yaş kategorileri var. Bu yaş kategorilerde tabii ki performansla beraber herkes gelip deneyip bu sporun parçası olabilir.” dedi.