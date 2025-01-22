Ordu'nun Altınordu ilçesi Saray mahallesindeki Ordu Valiliği eski hizmet binasının etrafında atıl durumda bulunan alanlar, şehir merkezinde ciddi bir sorun haline gelen otopark ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla değerlendirildi.ORDU (İGFA) - Açıklama Ordu Valiliği'nden geldi.

Yapılan açıklamada, eski Valilik hizmet binasına yakın çevrede bulunan esnaflardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Ordu Valiliği eski hizmet binasının etrafındaki yaklaşık 230 araç parkı yapılabilecek boş alanların otopark olarak hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

Otoparkın, Ordu Valiliği iktisadi işletmesi tarafından işletileceği belirtildi.

Otopark, haftanın her günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.