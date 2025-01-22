Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi metruk binalarla mücadelesine devam ediyorESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Son 20 günde 25 binada yıkım ve rehabilitasyon çalışması yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2025 yılında metruk binalarla ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlçenin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 20 gün içinde çevre ve insan güvenliğini tehdit eden 15 metruk bina yıkıldı, 10 binada ise ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye yetkilileri, metruk binaların yalnızca görsel kirlilik yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda sosyal ve güvenlik açısından da risk teşkil ettiğini vurguladı.

Bu yapılar, zamanla uyuşturucu kullanımı, suç faaliyetleri ve yangın gibi tehlikelere açık hale geldiğinden, hızlı bir müdahale gerektirdiğini belirten yetkililer, metruk binaların ilçe genelinde tamamen ortadan kaldırılması ve bölgenin daha yaşanabilir hale gelmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.