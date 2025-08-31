Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi ve okullara destek olmak amacıyla yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi okullarda temizlik çalışması başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi ve okullara destek olmak amacıyla yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi okullarda temizlik çalışması başlattı.

BÜYÜKŞEHİR OKULLARDA GENEL TEMİZLİK YAPIYOR

2025-2026 eğitim öğretim sezonunun başlamasına az bir süre kala Büyükşehir Belediyesi, okullarda yabani ot temizliği, spor sahası ve çocuk oyun alanları yıkama çalışmaları başlattı. Büyükşehir Belediyesi Park-Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda okul bahçelerinde ot temizliği, ağaç budama, genel bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışmalarda ekipler yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesi talep yapan okullarda temizlik çalışması gerçekleştirilecek.