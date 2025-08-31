Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili (TBB) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, 30 Ağustos Mersin’deki Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programları Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Tören sonrası Başkan Seçer; Mersin Valisi Atilla Toros ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı adına Tuğamiral Salim Kalender ile birlikte Kültür Merkezi Şeref Salonu’ndaki Tebrikat Töreni’ne katılarak, tebrikleri kabul etti. Tebrikat Töreni’nin ardından Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, coşkulu ve gurur dolu anlara sahne oldu. Başkan Seçer, Mersin Valisi Atilla Toros ve Tuğamiral Salim Kalender, halkın ve törene iştirak eden kent protokolünün bayramını kutladılar.

Program; saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde şanlı Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi ile devam etti. Kutlamalarda bir öğrencinin günün anlam ve önemine ithafen okuduğu anlamlı şiirin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir personel tarafından yapılan konuşmada 30 Ağustos Zaferi’nin tarihi önemi vurgulandı. Jandarma Komando Birliği tarafından sergilenen tüfekli hareketler gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sunduğu renkli yöresel gösterilerin ardından program, Bayrak Flama Grubu, Askeri Birlikler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Jandarma Komando Birliği, Çevik Kuvvet Ekibi ve sporcuların gerçekleştirdiği tören geçişiyle sona erdi. Seçer son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen alternatif törene katılarak partililerinin Zafer Bayramı’nı kutladı.

Başkan Seçer: “Zafer Bayramımızın 103. yıl dönümü kutlu olsun”

Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü kutlayan Başkan Seçer, 30 Ağustos’un Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir başlangıç olduğunu belirtti. Savaş meydanlarında kazanılan zaferin cumhuriyetle taçlandırıldığını ifade eden Seçer, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları; modern, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu, kurumlar kuruldu, değişimler, dönüşümler ve devrimler gerçekleşti. Türkiye’nin daha laik, modern ve demokratik bir topluma evrilmesi yolunda çok büyük emekler verildi. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa’yı ve onun silah arkadaşlarını, tüm büyüklerimizi, atalarımızı herkesi rahmetle anıyorum” sözlerine yer verdi.