Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Çambaşı Doğa Tesisleri, kış sezonu öncesi bakım ve hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen Doğa Tesisleri; modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle kış sezonunda da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

KIŞ SEZONU ÖNCESİ HAZIRLIKLAR YAPILMAYA BAŞLANDI

Vatandaşlara konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, gerek bakım-onarım gerekse yenileme çalışmalarıyla Çambaşı Doğa Tesisini kış sezonu öncesi hazır hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında tesiste, telesiyej tesislerinin genel kontrolleri ve bakımları, Kar ezme araçlarının bakımları ve pist güvenlik için gerekli hazırlıklar, pistler, çevre ve alt yapı elden geçirilerek yeni sezon öncesi tüm hazırlıklar yapılarak vatandaşlara dört dörtlük hizmet verilecek.

YETERLİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAYAK MERKEZİ DE HİZMETE SUNULACAK

Sadece Orduluların değil, yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşlarında gözdesi olan Çambaşı Doğa Tesisleri, şu an için restoran ve konaklama imkanları ile hizmet veriyor. Yeni sezona az bir süre kala son hazırlıkların yapıldığı tesis kayak merkezine yeteri miktarda kar yağışının düşmesi ile kar severlere hizmet vermeye başlayacak.

SON 5 YILDA 700 BİN YERLİ VE YABANCI TURİST AĞIRLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim gözde mekânlarından biri olan Çambaşı Doğa Tesisleri son 5 yılda 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. Tesis sadece kış mevsiminde değil yaz aylarında da ziyaretçilerine hizmet veriyor. Tesiste yapılan off road, bisiklet safari, atv-utv, aktiviteleri yılın 12 ayı ziyaretçilerine hizmet veriyor.

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ PİSTLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Çambaşı Doğa Tesislerinde ziyaretçilerinin güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda kış mevsiminde (JAK) ve 112 acil sağlık ekipleri tesis bünyesinde tam zamanlı mesai yaparak muhtemel kazalara anında müdahale ediyor.