Ordu Büyükşehir Belediyesi, yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturdu.ORDU (İGFA) - Ordu Fatsa Büyük Sanayi Sitesi’nde yıllardır süren toz, toprak çilesi sona eriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin başlattığı asfalt çalışmalarıyla sanayi esnafı rahat bir nefes alacak.

Yoğun yağışlarda sık sık su baskınlarıyla gündeme gelen Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile altyapısı yenilerek bu sorundan kurtulmuştu. Ancak yollarının bakımsızlığı esnafın en büyük sıkıntılarından da biriydi. 10 gün öncesinde sanayi esnafı ile istişare etmek amacıyla bir araya gelen Başkan Güler, altyapısının modernize edildiği sanayi sitesine birde asfalt müjdesi vermişti. Verilen söz kısa sürede yerine getirildi, iş makinaları sahaya yönlendirilerek asfalt serimi başlatıldı.

SANAYİ BAŞKANINDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Altyapısı tamamlanan sanayi sitesinde sıcak asfalt çalışmasının başlatıldığının mutluluğunu yaşayan Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Türkeli Başkan Güler’e teşekkür etti:

Başkan Türkeli şöyle konuştu:

“Yollarımız uzun yıllardır bakımsız haldeydi. Geçtiğimiz yıllarda altyapısı tamamlanan sanayimizde değerli büyüğümüz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Sanayi sitesi esnaflarımız adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

“TOZDAN, TOPRAKTAN BİZİ KURTARDI”

Verdiği sözü kısa sürede yerine getirdiği için büyük memnuniyet duyan sanayi esnafı ise tozdan, topraktan kurtulduklarını ifade etti.

Sanayi esnafı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Verdiği sözü yerine getirdi. Yıllardır tozun, toprağın içinde çalışıyorduk, rahat edemiyorduk. Sanayi esnafı olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu çileden kurtardı.”

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Çalışmaların devam ettiği Fatsa Büyük Sanayi Sitesi’nde asfalt serimi kısa süre içerisinde tamamlanarak esnaf ve vatandaşların kullanımına sunulacak.