İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin 6-15 yaş arası 744 öğrenciyi ücretsiz bir şekilde 8 farklı branşla buluşturduğu “Yaz Spor Okulu” keyifli bir törenle sezonu kapattı.İSTANBUL(İGFA) - Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen kapanış töreni, kostüm partisi, dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla her öğrencinin istediği herhangi bir eşyayı bıraktığı “Paylaşım Sandığı” ve su savaşı etkinlikleriyle taçlandı.

Başkan Ovalıoğlu, yaz boyunca aldıkları eğitimlerin ardından aileleriyle birlikte güzel bir kapanış deneyimi yaşayan çocuklara seslenerek, “Sizlerin aydınlık yarınlara yürüyebilmesi için durmadan çalışmaya, yüzünüzdeki gülücüklerin eksik olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Spora ve sporcuya destek vermek, çocuklara verimli bir yaşam sunmak amacıyla Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Yaz Spor Okulu” coşkulu bir törenle sezon kapanışı yaptı. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde verilen ücretsiz eğitimlerle, 6-15 yaş arasındaki 744 öğrenci basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, karate, modern dans, satranç ve tenis olmak üzere 8 farklı branşla buluştu. Bakırköy Belediyesi, yaz boyunca spora ve eğlenceye doyan çocuklar için Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde kapanış programı hazırladı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katıldığı programda çocuklar ve aileleri eğlenceli etkinliklerle unutulmayacak bir gün yaşadı.

BİRBİRİNDEN KEYİFLİ ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

Yaz boyunca 8 farklı branşta eğitimin adresi olan Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, sezon kapanışında da birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ile bir araya gelen minikler, “Kostüm Partisi” konseptine giydikleri kıyafetlerle renk kattı. Etkinlikte, dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla her öğrenci beraberinde bir oyuncak veya paylaşmak istediği herhangi bir eşyayı getirerek “Paylaşım Sandığı”na bıraktı. Etkinlik sonunda öğrenciler kendilerine sandıktan büyük bir heyecanla eşya seçti. Program sonunda yapılan su savaşı ile minikler enerjilerini eğlenerek atarken, aileler de çocuklarının birçok spor dalında gelişimini izlemenin gururunu yaşadı.

“YARINLARIMIZIN UMUDUSUNUZ”

Hayata geçirdikleri Yaz Spor Okulu’nun sezon kapanışında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Çocuklar, sizler yarınlarımızın umudusunuz. Hayata geçirdiğimiz Yaz Spor Okulu ile, sizleri sağlıklı ve mutlu bir gelecekle buluşturabilmek en büyük motivasyonumuz. Sizlerin aydınlık yarınlara yürüyebilmesi için durmadan çalışmaya, yüzünüzdeki gülücüklerin eksik olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bir dahaki yaz da birbirinden nitelikli eğitimlerle, keyif dolu anılarla buluşmak üzere. Sizi çok seviyoruz” diye konuştu.