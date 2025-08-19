Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında biyokütle enerji tesisleriyle çöpleri elektriğe dönüştürerek hem çevre korumasında hem de enerji üretiminde öncü bir rol üstleniyor. Tesisten bugüne kadar 1 milyon 145 bin 166 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji üretilirken, 143 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi.MUĞLA (İGFA) - Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’taki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde kurulu 12 megavat gücündeki biyokütle enerji santralleri, 286 milyon 291 bin 613 kilovatsaat elektrik üretti. Bu enerji, aylık 250 kWh tüketen 1 milyon 145 bin 166 hanenin ihtiyacını karşıladı.

Üretilen elektriğin güncel piyasa değeri yaklaşık 742 milyon TL’ye ulaşırken, fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji güvenliğine katkı sağladı.

İKLİM MÜCADELESİNE KATKI

Tesislerde atıkların doğal ayrışmasından elde edilen 143 milyon 973 bin 585 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanıldı.

Metan gazının karbondioksite göre 25 kat daha fazla ısınma etkisi yarattığı göz önüne alındığında, bu gazın atmosfere salınmasının önlenmesi iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Çevre Mühendisi Semih Duman, 144 milyon metreküp metan gazıyla 1 milyon 145 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın doğa ve çevre hassasiyetiyle bu projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Başkan Ahmet Aras ise, “Katı atıklar artık zararlı bir unsur değil, stratejik bir enerji kaynağı. Bu tesisler, milyonlarca hanenin elektriğini sağlarken geleceğe temiz bir çevre bırakma hedefimizi destekliyor” diye konuştu.