Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde önemli düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının iş birliğiyle hazırlanan değişiklikler, araç takip sistemleri ve okul servis araçlarıyla ilgili kurallar güncellendi.ANKARA (İGFA) - Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki ana değişiklikler yönetmeliğin 'Geçici Madde 12'deki 1 sayılı Cetvel’in C bölümünde belirtilen araç takip sistemi, kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatında oluken, 30 gün sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda zorunlu olması kararlaştırıldı.

Daha önce tescil edilen araçlar için model yılına göre erteleme getirildi.

2025-2023 modelleri için bu zorunluluğu 1 Ocak 2026, 2022-2018 modelleri için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller içinde 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede aranacağı duyuruldu.

Bu arada 18 Şubat 2025-1 Ekim 2025 arasında tescil edilen veya edilecek okul servis araçları, 18 Şubat 2025 öncesi yönetmelik hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazına sahipse, 31 Aralık 2027’deki ilk muayeneye kadar yeni şartlar aranmayacağı kaydedildi.