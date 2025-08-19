Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı II. çeyreğine (Nisan-Haziran) yönelik Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. 15 ve üzeri yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bine ulaştı, işsizlik oranı ise 0,3 puan yükselerek yüzde 8,6 oldu. İstihdamda ise azalma gözlendi.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıkladığı 2025 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin 2. Çeyrek Raporu'nda, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 41 bin azalarak 32 milyon 435 bine geriledi, istihdam oranı yüzde 48,9’a düştü. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32,1 oldu.

İşgücü ise 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bine ulaşırken, işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,5’te kaldı. Erkeklerde bu oran yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak kaydedildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTIŞI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,7 puan artarak yüzde 15,9’a yükseldi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 11,7, genç kadınlarda yüzde 23,7 olarak gerçekleşti. İstihdamın yüzde 58,9’u hizmet sektöründe yoğunlaştı.

SEKTÖREL DAĞILIM VE ÇALIŞMA SÜRELERİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda tarım sektörü 95 bin, sanayi sektörü 156 bin kişi azalırken, inşaatta 36 bin, hizmette 174 bin kişi artış gösterdi. İstihdamın yüzde 14,0’i tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat, yüzde 58,9’u hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 1,2 saat azalarak 42,1 saate indi.

Bu arada istatistiki verilerde zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 3,5 puan artarak yüzde 32,0’a ulaştı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.