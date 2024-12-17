TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mutasavvıf ve Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 751. yılında andı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mutasavvıf ve Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 751. yılında andı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük mutasavvıf ve gönül insanı Mevlana'yı, vefatının 751'inci yıl dönümünde, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mevlana'nın tüm insanların eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden sözlerini; çağları aşarak nesilden nesile ulaşan bilgelik, hikmet ve hoşgörü çağrılarını duymaya, anlamaya ve yaşamaya insanlık olarak her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız." ifadelerini kullandı.