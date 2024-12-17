Gazeteci, belgeselci ve araştırmacı İsmail Kahraman’ın hayatını anlatan “Kahraman: Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” adlı belgeselin gala gösterimi, Gebze’de coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Usta yönetmen Uğur Tatar tarafından çekilen 80 dakikalık belgesel, Kahraman’ın 50 yıllık meslek hayatını ilim, kültür ve medeniyet ışığında bir kez daha gündeme taşıdı.

Gala gösterimi samimi bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla resmi protokol davet edilmezken, programa kültür, sanat ve medya dünyasından birçok önemli isim katıldı. GİRİB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan İsmail Kahraman’ı, derneğin Genel Başkanı Kemal Tokmak ve Genel Başkan Yardımcıları yalnız bırakmadı.

Gala gösteriminde konuşma yapan dernek yöneticileri, Kahraman’ın kültür, medeniyet ve tarih bilinciyle dolu 50 yıllık meslek hayatını kutlayarak, belgeselin yapımında emeği geçen Uğur Tatar’a teşekkürlerini ilettiler.

Belgeselin bir diğer dikkat çeken detayı ise şair, yazar ve müzisyen Nedret Demir’in özel katkısı oldu. MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi olan ve bugüne kadar 28 single albüm çıkaran Demir, belgesel için “İşte Kahraman” adlı bir şarkı besteledi. Söz ve müziği kendisine ait olan bu eser, İsmail Kahraman’ın ilim, kültür ve tarihe adanmış ömrünü en güzel şekilde özetliyor.

İsmail Kahraman, gala gecesinde yaptığı konuşmada, “Ödüllü yönetmen Uğur Tatar tarafından çekilen ‘Kahraman: Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü’ belgeselimizin gala gösterimine katılarak bizleri onurlandıran dostlarımıza, gazeteci, yazar, kültür insanlarına ve STK başkanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu özel gecede bizimle olduğunuz için minnettarım.”dedi

“Kahraman: Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseli, gala gösteriminin ardından dijital platformlarda da yayınlanmaya başladı.