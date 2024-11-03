Negmar Narlı Feribot, Cumhuriyet Rallisi’nde nostaljik araçlara yol arkadaşı olduYALOVA (İGFA) - Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Rallisi" etkinliği, Negmar Narlı Feribot’un katkılarıyla nostalji dolu anlara sahne oldu.

İstanbul’un tarihi atmosferinden başlayan ve Yalova’ya uzanan bu özel rota, Negmar Narlı Feribot’un sunduğu güvenli ve keyifli geçiş ile tamamlandı. Ralli, birbirinden özel nostaljik arabalar ve coşkulu katılımcılarla Cumhuriyet ruhunu yaşatarak seyircilere unutulmaz bir deneyim sundu.

2013 yılından bu yana Eskihisar-Tavşanlı hattında donanımlı ve hızlı dört feribotu ile deniz taşımacılığı hizmeti sunan Negmar Narlı Feribot, Yalova ve Gebze halkının güvenli ve hızlı ulaşım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Sadece bu yıl binek otomobilden lowbed tarzı büyük nakliye araçlarına kadar 700 binden fazla araç taşımacılığı yapan Negmar Narlı Feribotları ile bölge halkına da düşük ücret politikasıyla yaya geçişlerinde de talepleri karşılamaya devam ediyor.

Yalova’nın Tavşanlı beldesinde inşası sona yaklaşan ortaokul binası önümüzdeki günlerde Milli Eğitime teslim edilecek olup eğitim alanında kalıcı destekler sunuyor. Ayrıca Semt 77 Yalovaspor’a yaptığı sponsorluk ile yerel spor kulüplerinin yanında yer alıyor.