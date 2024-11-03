Ankara Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu, Ahmet Metin Önel’in yazıp Ali Meriç’in yönettiği "Eyvah Nadir", 6-9 Kasım tarihleri arasında Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizcizade Oda Tiyatrosu sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - Koray Karaca’nın başrolünde yer aldığı oyun, insanoğlunun zaman içindeki mücadelesini trajikomik bir dille anlatıyor. Nadir karakteri, yaşamda dik durmanın önemine vurgu yaparak, "eyvah" demenin bir zaaf olduğuna inanıyor. Bu süreçte, onur ve vicdanla dolu bir yaşam yolculuğunun öyküsü sahnede hayat buluyor.

Eyvah Nadir, izleyicilere gülme, düşünme ve özdeşleşme fırsatı sunarak, sahne ile seyirci arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor. Tiyatroseverler, bu etkileyici yapımda hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşayacaklar.