Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce İŞ-KUR arasında yapılan görüşmeler, İl İstihdam Kurulu tarafından alınan kararlar sonucunda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce İŞ-KUR işbirliğiyle “Nitelikli işgücü Yetiştirme Programı” başlatılacak.

SEFER DEMİR / DÜZCE (İGFA) - "Nitelikli işgücü Yetiştirme Programı’’ hakkında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce İŞ-KUR İl Müdürü Ferhat Acar ve diğer paydaşlar katılım sağladı.

Program ile, İşverenlerin aradığı nitelikli elemanı kendilerinin yetiştirmelerine imkan sunan ve bu kapsamda hem istihdamı hem de nitelikli personel bulma sorununun çözümlenmesinin hedeflendiğini belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, projenin iş insanlarına ve paydaş kurumlara hayırlar getirmesini temenni etti.