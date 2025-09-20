Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu’nda Tülin Demir yeni başkan seçildi. 103 delegenin katıldığı genel kurulda, 2025-2027 döneminde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri belirlendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği genel kurulda yeni dönem yönetimini belirledi. Kurum temsilcileri ve meclis gönüllülerinden oluşan 103 delegenin oy kullandığı seçimde, Tülin Demir başkanlık görevine seçildi.

Genel kurula Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Bukle Erman ile Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ve Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Yeni dönem başkanı Tülin Demir, görevi devraldığı Nazlı Ünalan ve önceki yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. Demir yaptığı konuşmada, “Demokrasiye sahip çıkan tüm delegelerimize minnettarız. Dayanışmayla güçlenecek yeni bir döneme adım atıyoruz. Çalışmalarımızla Nilüferli kadınlara daha fazla güç katacağız” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da, genel kuruldaki yüksek katılıma dikkat çekerek, “Bu seçim, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olma iradesini bir kez daha ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların yönetim mekanizmalarına katılmalarının ve buralarda söz sahibi olmalarının önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun ise, “Nilüfer’de kadınların yönetim mekanizmalarına katılımlarının önü çok açık. Nilüfer Belediyesi olarak gerek başkan yardımcıları gerekse de müdürlüklerimizde kadın yöneticilerimizin sayısı oldukça fazla. Bu nedenle Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde görev alan kadınları oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

Kadın Meclisi’nin Nilüfer Kent Konseyi’nin en önemli oluşumlarından biri olduğunu belirten Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ise, Kadın Meclisi’nin çalışmalarıyla adeta lokomotif görevi gördüğünü söyledi. Çal, Kadın Meclisi’nin yeni dönemde de bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

YENİ YÜRÜTME KURULU BELİRLENDİ

2025-2027 döneminde Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni yönetecek kurulda şu isimler yer aldı:

Başkan: Tülin Demir

Asil Yürütme Kurulu Üyeleri: Ceyda Altuntaş, Harika Külege, Ayşe Ertüm Şirin, Bilgen Şentürk, Fatma Ergüler

Yedek Yürütme Kurulu Üyeleri: Şenel Sevcan, Esra Can Mollaer, Bahise Süle, Sevim Güldoğan, Özge Şayuk