Osmangazi Belediyesi ve Bursa’daki Rotary Kulüpleri daha temiz bir dünya için farkındalık amaçlı çöp toplama etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde insanlarda temiz çevre bilincinin oluşması ve daha temiz bir dünya için Osmangazi Belediyesi ve Rotary kulüpleri ortak bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Daha temiz bir çevre oluşturmak için düzenlenen çöp toplama etkinliğine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Tolga Kornoşor ve Mücahit Yıldızhan, Rotary kulübü üyeleri ve Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri katıldı. İnkaya Çınarı ve İnkaya Piknik alanı arasındaki 1 kilometrelik alanda 250 kilo çöp toplanarak Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturuldu.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÇÖPLERİMİZİ YERLERE ATMAYALIM

Dünya Temizlik Günü’nde Bursa’daki rotary kulüpleriyle birlikte ortak bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Bugün Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Bursa’daki rotary kulüpleriyle birlikte İnkaya mahallemizde temizlik çalışması yaptık. Bu etkinliği yer yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde yaparak bir farkındalık oluşturmak istedik. Temiz bir çevre için kirletmeyelim, çöplerimizi yerlere atmayalım” dedi.

BU ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEMİZDEKİ AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini söyleyen Gökdere Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hülya Özer, “Her yılın Eylül ayının 3’üncü Cumartesi gerçekleştirilen Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Bu etkinliği düzenlememizdeki amaç farkındalık oluşturmak, temiz çevre ve dünya için bir noktadan harekete geçip Türkiye, geneli ve dünyada 192 ülkede gerçekleşen bir sosyal eylem programındayız. Bugün çöp toplamaktan ziyade çöpleri neden topladığımız önemli önce çevremizi temiz tutmalıyız ki dünya genelinde bu algıyı yayalım, Osmangazi Belediyesi’nin bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Temiz ve yaşanabilir bir çevreye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, “Bu güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi ile birlikte çevre temizliği yaptık. Çevreye atılan çöpleri toplayarak temiz ve yaşanabilir bir çevreye ulaşmaya çalıştık” diye konuştu.

Düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yeşil Rotary Kulübü Başkanı Ebru Razgıratlı Kınay, “Osmangazi Belediyesi, işbirliğine Uludağ yolunda temizlik etkinliği düzenledik. Burada amacımız halkımıza ve çevremize farkındalık oluşturmak, insanlarımıza çöp atmamanın gerektiğini anlatmaya çalıştık” dedi.

Etkinliğe katılan Bursa’daki Rotary kulüpleri verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.