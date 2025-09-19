MUSKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Yatağan Atıksu Arıtma Tesisi’ndeplanlı bakım çalışmalarına başladı. Yapılan havalandırma havuzlarının temizliği çalışması ile biyolojik arıtma performansı artırılıyor, tesisin kış boyunca verimli ve kesintisiz çalışması sağlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte atıksu arıtma tesislerinde bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda, 2015 yılında İller Bankası projesi kapsamında inşa edilen ve günlük 4 bin 140 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olan Yatağan Atıksu Arıtma Tesisi’nde planlı bakım çalışmaları başlatıldı.

MUSKİ ekipleri Köyceğiz, Dalyan, Ortaca, Fethiye Ölüdeniz, Dalaman, Seydikemer Eşen, Menteşe, Marmaris Akyaka GümbetYalıkavak tesislerinde çalışmaları tamamladı. Diğer tesislerde de temizlik çalışmaları yapılacak.

Tesisin uzun havalandırmalı aktif çamur sistemiyle çalışan proses yapısında yer alan ünitelerde yürütülen bakım faaliyetleri kapsamında, öncelikli olarak havalandırma havuzlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu temizlik işlemleri, biyolojik arıtma prosesinin daha verimli ve dengeli çalışmasını sağlamak, mikrobiyolojik faaliyetlerin mevsimsel değişimlerden olumsuz etkilenmesini en aza indirmek ve proses verimliliğini artırarak arıtma performansının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR PLANLI VE KADEMELİ İLERLİYOR

MUSKİ ekipleri, çalışmalar tesisin genel işleyişini aksatmayacak şekilde planlı ve kademeli olarak gerçekleştiriyor. Her bir ünitenin sırayla devreden çıkarılarak temizlendiği bu yöntem sayesinde, hizmet sürekliliği korunuyor ve herhangi bir arıtma kesintisi yaşanmadan bakım faaliyetleri tamamlanıyor. Bu tür düzenli bakım ve temizlik çalışmaları, tesislerin yıl boyu kesintisiz ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi İbrahim Karain, “Yatağan Atık Su Arıtma Tesisi uzun havalandırmalı aktif çaba prosesiyle çalışan bir biyolojik arıtma tesisidir. 2015 yılında İller Bankası projesi kapsamında inşa edilip devreye alınmıştır. Tesisimizin kapasitesi 4 bin 140 metreküptür. Kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte tesisimizin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla proses yapısında yer alan ünitelerin, temizlik ve bakım onarımlarına başladık. Bu kapsamda özellikle havalanma havuzlarımızın temiz çalışmalarına öncelik veriyoruz. Bu tür temizlik işlemleri biyolojik arıtma prosesinin etkinliğini artırmak için oldukça önemlidir. Mevsimsel değişikliklerle birlikte su sıcaklığı ve mikrobiyolojik faaliyetlerde farklılıklar oluşabiliyor. Havalandırma havuzlarının temizlenmesiyle birlikte proses daha dengeli çalışıyor ve arıtma performanslarımız yükseliyor. Aynı zamanda işletme sürekliliğini de korumuş oluyoruz.” dedi.