Mustafa Kemal Atatürk’e, “Gazî” ünvânı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinin 101.yıl dönümü ve “19 Eylül Gaziler Günü” Gölcük Anıtpark’ta törenle kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e, “Gazî” ünvânı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinin 104.yıl dönümü ve “19 Eylül Gaziler Günü” kapsamında Gölcük’te tören düzenlendi.

Anıtpark’ta düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Türkiye Muharip Gâziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, gaziler, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Muharip Gâziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumları ile başladı. Törende daha sonra saygı duruşu ve akabinde de; İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törenin sonra ermesinin ardından Kaymakam Gültekin, Garnizon Komutanı Korkut ve Başkan Sezer, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi’ni ziyaret ederek gaziler ile bir araya geldiler. Sohbet eşliğinde geçen ziyaretlerde heyet, kahraman gazilere bir kez daha teşekkür ederek günlerini kutladılar. Ziyaretin ardından heyet, gaziler Ömer Turhan ve Erdoğan Çetintaş’ı evlerinde ziyaret ettiler.