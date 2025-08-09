Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (TETSİAD) yaklaşan seçimler öncesinde, yeni başkan adayı Murat Şahinler son dönemde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına karşı duyarlılığını anlamlı bir projeye destek vererek ortaya koydu.BURSA (İGFA) - Ortak akıl ve değişim vizyonuyla TETSİAD’ı daha vizyoner, kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen yeni başkan adayı Murat Şahinler, son dönemde yaşanan orman yangınlarıyla yanan ciğerlerimize ufak bir nefes olan bu girişim kapsamında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğe Nefes” kampanyasına katıldı.

Şahinler, TETSİAD üye sayısı kadar, 1404 fidanı Bursa’da toprakla buluşturdu. Her bir fidan, hem doğaya hem de gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olarak görülürken, dayanışma ve toplumsal duyarlılığın da somut bir sembolü oldu.

“Yeşili korumak, geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır.”

Murat Şahinler, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Son dönemde ülkemizde meydana gelen yangınlar bizi derinden üzüyor. Yeşili korumayı ve çoğaltmayı, yalnızca doğaya değil geleceğimize de yapılacak en büyük yatırım olarak görüyoruz. Dayanışmamızın ve duyarlılığımızın sembolü olarak attığımız bu küçük adım, hepimizin ortak geleceği için ekilmiş bir umut tohumu oldu” ifadelerini kullandı.