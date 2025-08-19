Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (TETSİAD) seçim süreci yaklaşırken başkan adayı Murat Şahinler, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini açıkladı.BURSA (İGFA) - TETSİAD’ı var eden tüm üyelerin eşit söz hakkına ve fırsatlara eşit erişime sahip olması gerektiğini vurgulayan TETSİAD başkan adayı Murat Şahinler, “Değişim için yola çıktık. Artık kararları sadece bir kişi değil, hep birlikte alacağız. Üyelerimizin sesi, TETSİAD’ın yol haritasını belirleyecek” diye konuştu.

Ortak Akıl ve Katılımcı Yönetim

Şahinler, ortak akıl anlayışını derneğin merkezine koyacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Bizim için yönetim, kapalı kapılar ardında alınan kararlar demek olmayacak. Her üyemizin fikrine değer vereceğiz. Tabandan gelen güçle, şeffaf ve bağımsız bir TETSİAD inşa edeceğiz. Sektörümüzün geleceği, üyelerimizin ortak iradesiyle şekillenecek.”

“Güven Veren Bir Dernek Olacağız”

Üyeler arasında güveni ve dayanışmayı artıran bir TETSİAD sözü veren Murat Şahinler, “Şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerimiz olacak. Üyelerimiz artık kendilerini daha yakın hissedecekleri, görüşlerinin dikkate alındığı bir TETSİAD görecekler. Bizim hedefimiz sadece bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda güven veren bir dernek kültürü oluşturmaktır” dedi.

Bursa Değişim Platformu’ndan Destek

Seçim sürecinde Murat Şahinler’e desteğini açıklayan Bursa Değişim Platformu üyeleri, değişim odaklı bir TETSİAD için görüşlerini paylaştılar.

Bursa Değişim Platformu Üyesi İbrahim Etkeser, “Bağımsız ve güçlü bir TETSİAD için Murat Şahinler’in vizyonunu destekliyoruz. Artık üyelerimizin iradesiyle şekillenen, bağımsızlığını koruyan ve sektörün ortak sesi olabilecek bir dernek anlayışı zamanı geldi” dedi.

Bursa Değişim Platformu Üyesi Nilüfer Çevikel, “Bursa Değişim Platformu olarak, değişime inananların şehri Bursa’da tecrübemiz, enerjimiz ve tutkumuzla yarını inşa etmeye adayız. Bu doğrultuda ortak aklın temsili ve tabana yayılmış yeni bir TETSİAD için bizlere umut veren ve sektörümüzü global arenada kolektif bir güce dönüştüreceğine inandığımız başkan adayımız Murat Şahinler ile birlikte yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa Değişim Platformu Üyesi Murat Aluç, seçim sürecini, “Şeffaf ve hesap verebilir bir TETSİAD için Murat Şahinler’in yanındayız. Her üyenin görüşünün dikkate alındığı, güven veren ve adil bir yönetim anlayışını destekliyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Bursa Değişim Platformu Üyesi Ergin Kaplanbaşoğlu ise, “Katılımcılığın merkezde olduğu, şeffaf ve bağımsız bir TETSİAD için değişim şart. Bu değişimin öncüsü olacağına inandığımız Murat Şahinler’in adaylığını gönülden destekliyoruz” ifadeleri kullandı.