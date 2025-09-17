Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Gökova Körfezi ve Göcek Koyları’nda çevre koruma çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Araç yolu bulunmayan bölgelerde deniz yoluyla ulaşım sağlanarak gerçekleştirilen temizliklerde toplam 31 bin 35 kilogram atık doğadan uzaklaştırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri ve temiz deniziyle dünyaca ünlü Gökova Körfezi ile Göcek Koyları’nda çevre koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen koylarda yapılan temizliklerle, önemli miktarda atık doğadan uzaklaştırılarak çevrenin korunmasına katkı sağlandı.

31 BİN KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Büyükşehir ekipleri, yaz sezonunda yoğun ziyaretçi alan koylarda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarında Gökova Körfezi’nde 25 bin 710 kilogram, Göcek Koyları’nda ise 5 bin 325 kilogram olmak üzere toplam 31 bin 35 kilogram atığı topladı.

Çalışmalarla birlikte koylarda biriken plastik, cam, metal, evsel atık ve tekne kaynaklı çöpler çevreye zarar vermeden bertaraf edildi.

BAŞKAN ARAS: “DOĞAMIZI KORUMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, doğanın korunmasının yalnızca belediyelerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Aras, “Araç yolu olmayan koylarda dahi ekiplerimiz denizden ulaşarak temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.