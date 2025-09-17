Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’nin Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Pazaryeri İlkokulu’nda devam etti.

Okul bahçesini dolduran davetliler, öğrencilerin okuduğu şiirlerle duygulandı, sergilenen folklor gösterileriyle büyük bir coşku yaşadı. Minik öğrencilerin performansı, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Törene; Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Pazaryeri’nde yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlanırken, tören sonunda öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.