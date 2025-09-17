Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçedeki 5.000 bağımsız birimin dönüştürülmesi için düğmeye bastı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla 2007 yılı öncesinde inşa edilen 200 bin yapıyı detaylıca inceledi. Bu inceleme sonucunda, 7 ilçede 14 bölgede acilen dönüştürülmesi gereken 5.000 bağımsız birim belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede, hak sahiplerine 2,5 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak.

HANGİ İLÇELERDE DÖNÜŞÜM OLACAK?

Toplam 24 milyar TL’ye mal olacak ve tamamlandığında kente 40 milyar TL’lik bir ekonomik değer katacak olan İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi için 1 Nisan’dan bu yana, 20 bin 243 bağımsız bölümde hak sahibi olan 1.959 kişiyle görüşme sağlandı. Başvuru yapan hak sahiplerinin krediye uygun olan yapılarının dönüşmesi durumunda toplamda 12 bin 218 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacak. Proje kapsamında İzmit Körfez Mahallesi’nde 401, Kadıköy Mahallesi’nde 928, Karabaş Mahallesi’nde 343, Derince Dumlupınar Mahallesi’nde 150, Yavuz Selim Mahallesi’nde 238, Gölcük Donanma Mahallesi’nde 382, Piyalepaşa Mahallesi’nde 276, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde 689, Kayacık Mahallesi’nde 463, Körfez Güney Mahallesi’nde 425, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde 312, Bağlarbaşı Mahallesi’nde 445, Çayırova Yenimahalle’de 286 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacak.

ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUM

Kocaeli'de ele alınması gereken öncelikli konunun kentin, dirençli şehir hale gelmesinden bahsederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Dirençli şehirden anladığım şey sadece binaların sağlam olması değil; küresel iklim krizinin, su krizinin, gıda krizinin, bölgesel çatışmalar sonucunda ortaya çıkan göçlere karşı da direnmeyi bilen, mekanizmaları uygun olan şehirdir. Kocaeli, bina stokunun ne durumda olduğunun tarandığı tek şehirdir. 2019’dan itibaren TOKİ ve Emlak Konut tarafından 7 bin 892 konut, 102 dükkan, 2 ticaret merkezi ve 5 cami tamamlandı. Bunların çoğunda arazisin temininde, imar düzenlemesinde ya da bütçesinde Büyükşehir’in payı var. Devam edenler ise 7 bin 996, 542 ticari alan 5 sosyal donatı. Toplamda 16 bin 703 konut.

7 İLÇE 14 BÖLGEDE DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞECEK

Kentsel dönüşüm kolay değil, 10 yılda 125 bin bağımsız birim dönüşecek demiştik. Fizibilite çalışmaları ve rıza esaslı görüşmeler tamamlandı, dönüşüm başlayacak. 7 ilçe belirledik, 14 bölge, 5 bin bağımsız birimin dönüşümü ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Riskli bağımsız bölüm sayısı 4 bin 721. Süreci ortak akılla, rıza esaslı yürüteceğiz demiştik. 7 bilgilendirme ofisi kuruyoruz, hemşerilerimize neyin ne olduğunu anlatacağız.

EKONOMİK VE KÜLTÜREL YENİLENME SÜRECİ

Toplamda 14 proje alanının inşaat maliyeti 24 milyar lira, piyasa değeri ise 44 milyar lira olacak. Yaptığımız yerlerin piyasa değerini ikiye katlamış olacağız. Zahmete katlanmak gerek ki şehir yarın daha güzel bir şehir olabilsin. Yorulacağız biliyoruz ama bu kentte ekonomik, kültürel ve tarihi yapısına uygun yeni bir kentsel yenilenme süreci başlatıyoruz. Dünya Bankası, 2 milyon 500 lira kredi veriyor. Bu her şehre verilen bir kredi değil. Bu kapsamda, bugüne kadar 1.959 vatandaş ile görüşme yaptık.”