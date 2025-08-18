Konya’da düzenlenen iller arası okçuluk müsabakalarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 5 bireysel madalya ve bir takım şampiyonluğu kazanarak büyük başarıya imza attı.MUĞLA (İGFA) - 15-17 Ağustos tarihleri arasında Konya’da düzenlenen iller arası okçuluk müsabakaları yapılan bireysel atışlarla sona erdi. Yarışmalara 10 sporcu ile katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, önemli dereceler elde ederek organizasyonu başarıyla tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARI KÜRSÜNÜN ÜÇ BASAMAĞINI DA DOLDURDU

U15 kategorisinde takım halinde piste çıkan Nilsu Akpınar, Ecrin İlhan ve Meleknur Küçük şampiyonluk kupasını Muğla’ya kazandırdı. Aynı kategoride bireysel yarışlarda ise Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları kürsünün üç basamağını da doldurdu. Nilsu Akpınar birinci, Zümra Dila Oral ikinci, Ecrin İlhan ise üçüncü oldu.

5 BİREYSEL MADALYA VE 1 TAKIM ŞAMPİYONLUĞU

Büyükler kategorisinde ise Ecesu Demircan birincilik, Songül Lök ise ikincilik elde ederek Muğla’nın başarılarına katkı sağladı. Müsabakaları toplamda 5 bireysel madalya ve 1 takım şampiyonluğu ile tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, okçuluk branşındaki istikrarlı yükselişini sürdürdü.

BAŞKAN ARAS: “SPORA VE SPORCULARIMIZA HER ZAMAN DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek olmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin farklı branşlarda yetişmesi, ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmesi bizim için büyük mutluluk. Tüm spor dallarında altyapıya ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

Yakın zamanda açılışını yaptığımız Yatağan Çim Hokeyi Antrenman Sahamız bunlardan sadece biridir. Bu başarılar da emeğin, inancın ve disiplinin bir karşılığıdır. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, antrenörümüz Ejder Sözen’i de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.