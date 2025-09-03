Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat alanı dışına dökümleri engellemek için hafriyat kamyonlarını uydudan takip ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek ve kontrolsüz dökümlerin önüne geçmek amacıyla hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle izliyor.

İl genelinde faaliyet gösteren 3 bin 212 hafriyat aracına Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi verilerek belediyenin kurduğu otomasyon sistemi ile bu araçlar 7 gün 24 saat izleniyor. Bu sayede hafriyat kamyonlarının yalnızca belediye tarafından belirlenen 10 resmi döküm alanına döküm yapmaları sağlanırken, yetkisiz alanlara yapılan dökümler engelleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevre koruma çalışmalarından biri olan bu uygulama, hafriyat kamyonlarının üzerine yerleştirilen araç takip cihazları sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu cihazlar, kamyonların güzergahlarını, hızlarını ve döküm alanlarını takip ederek belediyenin kurduğu otomasyon sistemi üzerinden sürekli denetleniyor. Böylece, araçların belirtilen alanların dışına hafriyat dökmesi engelleniyor ve kaçak dökümler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor.

HAFRİYAT ATIKLARININ BERTARAF EDİLİYOR

Muğla il genelinde 9 milyon 880 bin metreküp hafriyat atığı belediye tarafından bertaraf edilerek çevreye zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil edildi. Son bir yılda ise 730 bin metreküp hafriyat atığı yine aynışekilde bertaraf edilerek çevre koruma çalışmalarına katkı sağlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla’mızın doğal güzelliklerini ve çevresini korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda hafriyat atıklarının doğaya ve yaşam alanlarına zarar vermesinin önüne geçmek için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz. Hafriyat kamyonlarını uydu sistemiyle anlık olarak takip ediyor, otomasyon sistemimiz üzerinden kontrol sağlıyoruz. Böylece kaçak dökümlerin önüne geçiyor, çevremizi koruyoruz. Amacımız hem çevre kirliliğini engellemek hem de vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlamak. Hiçbir aracın, hiçbir işletmenin doğaya zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Çevreyi korumak geleceğimizi garanti altına almaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.