Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de bir dizi kritik temaslarda bulundu. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Brüksel Başkent Bölgesi ile yapılan görüşmelerde demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kültürel iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Aras, yerel yönetimlerin AB sürecinde kilit rol oynayacağını vurgulayarak, uluslararası finansal kaynaklara erişim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma projeleri için iş birliği önerdi.

MUĞLA’NIN KÜLTÜREL MİRASI AVRUPA’YA TANITILDI

Avrupa Bölgeler Komitesi’nde (CoR) PES Grubu Başkanı Luca Menesini ile bir araya gelen Aras, Muğla’nın stratejik konumu ve kültürel zenginliklerini tanıttı. “Muğla’nın Kültürel Mirası” temasıyla kentin tarihsel değerleri vurgulandı; sürdürülebilir turizm, çevre ve kültürel değişim için Akdeniz kentleriyle iş birliği güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Aras, CoR toplantılarından birinin Muğla’da düzenlenmesini önerdi.

COP30 ÖNCESİ İKLİM DİPLOMASİSİ

Başkan Aras, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda düzenlenen “COP30 Öncesinde Küresel İklim Eylemini Şekillendiren Şehirler ve Bölgeler” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve CoR temsilcilerinin katıldığı oturumda, yerel yönetimlerin iklim diplomasisindeki rolü tartışıldı.

Muğla’nın bin 500 km’lik kıyı şeridiyle iklim krizinin ön cephesinde olduğunu, 2050’ye kadar “iklim nötr kent” hedeflediklerini belirterek, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği adaylığına destek verdiklerini aktara Başkan Aras, Akdeniz kentleri için ortak vizyon çağrısı yaptı.

Brüksel Başkent Bölgesi ile İş BirliğiBrüksel Başkent Bölgesi Başkanı Rudi Vervoort ile görüşen Başkan Aras, sürdürülebilir turizm, çevre dostu şehircilik ve yenilenebilir enerji konularında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Muğla’nın görünürlüğünü artıracak kültürel ve turizm etkinlikleri düzenlenmesi kararlaştırıldı.