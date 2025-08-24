Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Temmuz ve Ağustos aylarında il genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 80 kilogram et ürünü, 10 kilogram süt ürünü ve 130 kilogram midye tespit edilerek imha edildi.

İl genelinde yapılan denetimler kapsamında 46 fırın ve pastane kontrol edildi. Hijyen, gramaj ve son kullanma tarihi yönünden yapılan incelemeler sonucunda, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 4 işletmeye denetim tutanağı düzenlendi.

FİYAT ETİKETLERİ VE SON KULLANMA TARİHLERİ KONTROL EDİLDİ

Öte yandan, 34 zincir markette gerçekleştirilen fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimlerinde 11 bin 263 kalem ürün incelendi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 69 kalemde 1425 adet ürün tespit edilerek satıştan men edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için düzenli ve titiz bir şekilde denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

BAŞKAN ŞAN: “SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİLEN YA DA SATILAN ÜRÜNLERE ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan açıklamasında şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi için il genelinde düzenli ve titiz denetimler gerçekleştiriyoruz. Sağlıksız koşullarda üretilen ya da satılan ürünlere asla müsamaha göstermiyoruz. Halk sağlığına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın da hassasiyetle üzerinde durduğu bu konuda, ekiplerimiz görevini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. Amacımız, Muğla’da yaşayan her bir vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak” dedi.