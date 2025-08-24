Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mobilya montaj ve imalat alanında sunduğu kurslarla bölge halkına önemli fırsatlar sunuyor.MERSİN (İGFA) - Merkezde verilen kurslar, katılımcıların hem mesleki beceri kazanmasını sağlıyor hem de sosyal hayatlarını zenginleştiriyor.

Mobilya montaj ve imalat kurslarında katılımcılara, projelendirme, ölçü alma, ebatlama ve montaj gibi temel aşamalar titizlikle öğretiliyor. Kursiyerler, MDF malzeme yapısını ve kullanım alanlarını öğrenirken, bilgisayar destekli tasarım programlarıyla proje hazırlama becerisi de kazanıyor. Salı ve Perşembe günleri iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu kursta, katılımcılar güvenli bir ortamda pratik yapma imkânı buluyor.

Her yaştan bireyin faydalandığı kursa, kimi kursiyer kariyerine yön vermek kimi ise ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla katılıyor. MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilen kurslar sayesinde katılımcılar, mobilya sektöründe çalışma hayatına hızlıca dâhil olabiliyor. Ayrıca kursu başarıyla tamamlayanlara verilen MYK-4 belgesi, mesleki yeterlilik açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu belge, iş başvurularında nitelikli personel olarak kabul edilme imkânı sunarken, kendi işini kurmak isteyenlere de kapı açıyor. Mobilya montaj ve imalat kursları, bireylerin ekonomik olarak güçlenmesini sağlarken toplum de içinde kendilerine yer edinmelerine yardımcı oluyor. Böylece MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, Mersin’de hem bireysel hem de toplumsal kalkınmaya önemli bir destek sunuyor.