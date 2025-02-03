Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki ova yolundaki çalışmalarda sona geldi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol vatandaşların hizmetine açılacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Dirgeme-Menteşe Otogar yol çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanarak dört şeritli yol vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Otogar yoluçalışmalarının devamı niteliğinde olan Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki ova yolundaki çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AVM bağlantı yolu çalışmaları kapsamında 950 metreyağmur suyu, zemin iyileştirme, çift taraflı bordür imalatı vebin 100 metre içme suyu hattı deplasesini tamamladı. AVM bağlantı yolunda Aydem ve Süperonline hat yenileme ve deplase çalışmalarını eş zamanlı olarak bitirdi.Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede yol trafiğe açılacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, Menteşe Otogar Yolu çalışmalarının devamı niteliğinde olan ve Dirgeme Yolunu AVM’lere bağlayan yol projemizde sona yaklaştıklarını kaydeden Başkan Aras, "Ekiplerimiz, yolun çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Asfaltlama çalışmalarının ardından yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özel okullara, AVM’lere ulaşım sağlayan ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın trafikte daha rahat seyahat edebilmesini hedefliyoruz. Muğla’nın tüm ilçelerinde ulaşımıdaha da iyileştirmek ve modern yollar inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.