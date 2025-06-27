Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen temsili düğün töreniyle Down sendromlu Nilay kardeşimizin hayali gerçeğe dönüştü.MUĞLA (İGFA) - Anlamlı etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Havva Atabey, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Durmuş Ali Öztürk, CHP Ortaca İlçe Başkanı Özcan Özsoy, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, engellerin sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla nasıl aşılabileceği bir kez daha hissedildi. Katılımcılar, bir gülümsemenin dahi dünyaları güzelleştirebileceğine tanıklık etti.

Ortaca Belediyesi, bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Nilay’a sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir yaşam diledi.