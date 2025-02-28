Muğla'da Ortaca Belediyemiz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, DOKTOB Turizm Birliği ve turizm işletmecilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

MUĞLA (İGFA) - Toplantıda, turizm işletmelerinin yangın güvenliği ve itfaiye ruhsatı konuları masaya yatırıldı.

Yangın risklerinin en aza indirilmesi için alınması gereken önlemler ve güvenlik tedbirleri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Turizm sektöründeki işletmelerin güvenlik standartlarını yükseltmek ve yangın güvenliği konusunda daha bilinçli bir yaklaşım benimsemek adına yapılan toplantıda, güvenlik prosedürleri ile yangınlara karşı daha hazırlıklı bir turizm sezonu yaratılması amaçlandı.