İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknoloji alanında güçlerini birleştirerek kentin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için önemli bir iş birliğine imza attıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve İBB Teknoloji Grubu Tech İstanbul’da bir araya geldi. İBB Teknoloji Grup Başkanı Dr. Erol Özgüner ve İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir teknolojik işbirlikleri konusunda ikili görüşmeler gerçekleştirirken, teknik heyetler ise bilgi alışverişinde bulunup, kentimiz için İBB olanaklarından faydalanmak üzere çalışmalara başladı.

İBB EKİBİ İZMİT’E GELECEK

Belbim’de olduğu gibi İsttelkom şirketinin de sunduğu hizmetlerin İzmitli esnaflara ve şirketlere en uygun maliyetlerle Sarbaş temsilciliği ile sunulması ve İzmit Belediyesi veri merkezinin İBB veri merkezinden teknolojik olarak desteklenmesi konusunda prensipte anlaşılması ile birlikte önümüzdeki günlerde İBB heyetinin İzmit’e teknik bir ziyaret yapması bekleniyor.

İZMİT İNOVASYON VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ GELİYOR!

Uluslararası markaların ve İBB’nin de katkı sunacağı paneller, konuşmalar ve etkinliklerin olacağı "İzmit İnovasyon ve Teknoloji Günleri" çok yakında İzmitlilerle buluşacak. Kamu, özel sektör, öğrenciler ve vatandaşlar bu etkinlikte buluşup girişimcilik, yapay zeka, teknoloji gibi konuları konuşurken aynı zamanda teknoloji bağımlılığı ve kişisel gelişim gibi tematik etkinlikler ile kendini geliştirecek.