PTT AŞ, “Ulu Camilerimiz” konulu sürekli posta pullarını 28 Şubat 2025 tarihinde tedavüle sundu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 28 Şubat 2025 tarihinde "Ulu Camilerimiz" konulu 10 TL, 35 TL, 100 TL ve 210 TL (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ile söz konusu pullara ait 390 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Ulu Camilerimiz 28.02.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.