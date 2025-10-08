Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Karaçulha Hali’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santraliyle yılda 1 milyon 250 bin kilovatsaat (kWh) elektrik üretmeyi hedefliyor. Proje sayesinde yılda 600 ton karbon salımı önlenecek ve yaklaşık 6 Milyon TL tasarruf sağlanacak. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Fethiye Karaçulha Toptancı Hali’nin çatısına kurulan güneş enerjisi santraliyle hem enerji maliyetleri azaltılıyor hem de çevreye önemli katkı sağlanıyor.

Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik çatı alanına kurulan sistemde, her biri 550 watt gücünde bin 440 adet fotovoltaik panel yer alıyor. Bu panellerle 792 kilowatt pik (kWp) kurulu güce sahip bir enerji santrali oluşturuldu.

Toplam maliyeti 13 milyon 899 bin TL olan proje ile yılda ortalama 1 milyon 250 bin kWh elektrik üretilmesi hedefleniyor. Böylece enerji giderlerinden yaklaşık 6 Milyon TL tasarruf sağlanacak.

600 TON KARBON SALIMI ÖNLENİYOR

Üretilen temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 600 ton karbon salımının önüne geçiliyor. Bu miktar, doğaya dikilmiş yaklaşık 27 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon emisyonuna eşdeğer. Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevresel sorumluluğunu yerine getirdi hem de enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görevli Elektrik Teknikeri Mehmet Çelik, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye Karaçulha Toptancı Hali’nin çatısında hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santrali ile hem enerji maliyetlerimizi düşürdük hem de çevresel sorumluluğumuzu yerine getirdik. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik çatı alanına kurduğumuz bu sistemle, yılda ortalama 1 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretimi sağlamayı amaçlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın yenilenebilir enerjiye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yenilenebilir enerji yatırımlarının geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin Muğla’yı doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent olarak yarınlara taşımak olduğunu söyledi.