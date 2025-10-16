Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 2025 yılı Ekim Ayı 2. Birleşim Olağan Meclis Toplantısı’nda belediyenin mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Durmuş, Dalaman Belediyesi’nin toplam borcunun bugün itibariyle 59 milyon TL olduğunu söyledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Ekim ayı ikinci birleşim olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye’nin mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024 yılında göreve geldiklerinde Dalaman Belediyesi’nin 57 milyon TL borcu olduğunu hatırlatan Durmuş şu ifadeleri kullandı:

“Elimizdeki kısıtlı imkânlarla büyük bütçeli projeler, vatandaş odaklı projeler yapmaya çalışıyoruz. Biz seçildikten sonra yeni bir yasa çıkmıştı. Bu yasadan dolayı yaklaşık 40’ın üzerinde arkadaşımız emekli oldu ve bizlere 30 milyon maliyeti oldu. Biz bunların yüzde doksanını peşin, geriye kalan yüzde onunu da taksitle ödedik. Gerçekten büyük bir başarı. Dalaman gibi bir belediye için 30 milyon çok büyük bir bütçe. Biz 30 milyonu bir yılda ödedik. Şuan da kimsenin Belediyeden alacağı yok ama emekliliği gelen birkaç arkadaşlarımız daha var.”

BAŞKAN DURMUŞ: “TESİSLERE YILLIK 15 MİLYON TL ÖDÜYORUZ”

Bir buçuk yıldır zorlu bir mali süreçten geçtiklerini vurgulayan Başkan Durmuş, amaçlarının belediyeyi iyi yönetmek ve gelecek yönetime borç bırakmamak olduğunu söyledi. Durmuş; “Bir buçuk yılda zor bir süreçten geçtik. Bizim amacımız burayı iyi yönetmek, bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımıza borç bırakmamak. Tesislerin kiraları geçtiğimiz yıllarda çok düşüktü. Kille ve Sarsala için ödenen paralar çok cüzi paralardı. Ama bugün itibariyle Sarsala için yıllık ödediğimiz para 4 milyon, yine Kille için 4 milyon kira ödedik. Ayrıca Kille için MUÇEV’ede ödediğimiz para var. Yani yıllık tesislere ödediğimiz para 15 milyonu buluyor. Sadece belediye personelimizin 30 milyon gideri var. Devletten bize gelen para 18 milyon. Geçen yıl 700 bin TL tahmini bütçe yapmıştık. Şuana kadar bütçenin 600 bini gerçekleşti. Gelir ve gider bütçesi eşit gidiyor.”

SANAYİYE 22 YENİ DÜKKÂN YATIRIMI

Sanayi sitesinde yeni bir yatırım projesine başlayacaklarını belirten Başkan Durmuş; “Önümüzde büyük yatırım projelerimiz var. Sanayiye 22 tane dükkân yapıyoruz. Bunun yatırım maliyeti 50 Milyon TL. Önümüzdeki günlerde sanayideki dükkânların temelini atmayı düşünüyoruz. Burada şöyle bir yol izleyeceğiz; 22 dükkânın 7 tanesi ihale yöntemiyle satılacak, geri kalan 15’i de kiraya verilecek. Yani 15 tane öz malımız olacak. Buradaki amacımız belediyeye her dönem para girsin, ömür boyu belediyenin kira geliri olsun istiyoruz” dedi.

TOPLAM BORÇ 59 MİLYON TL

Belediyenin hiçbir kuruma borcunun bulunmadığını ifade eden Durmuş, yapılan yatırımları da hatırlatarak; “Dalaman Belediyesi’nin bugün itibariyle toplam borcu 59 milyon TL. Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece 90 milyon araç yatırımı yaptık. Onun haricinde halk ekmek fabrikası, halkevleri, halk market, Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi, parklar, yollar gibi yatırımlar yaptık. Yollara çok önem veriyoruz. Yola sadece mıcır döküp geçmiyoruz. Altına yaptığımız dolgu günler sürüyor. Sadece Kepez Yoluna 1700 kamyon hafriyat döktük. Bunların maliyetleri de çok büyük. Ama geldiğimiz noktada hiçbir kuruma, hiçbir borcumuz yok. İsteyen istediği şekilde sorgulatabilir. Bu konuda açık ve şeffafız. Belediyecilik sadece yol yapmak değil; zorlu ekonomik koşullarda kısıtlı imkânı olan vatandaşlarımız için sosyal projeler üretmek. Onun için ben sosyal projeleri önemsiyorum.” diye konuştu.