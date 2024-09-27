Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl kısmi olarak, bu yıl ise ilk kez tam öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Yeni Mahalle'deki Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'nda, müteahhit firmanın yarım bıraktığı bahçe duvarı öğrenciler için tehlike oluşturuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ana sınıfı dahil yaklaşık 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü ve eksiklikleri gün be gün imkanlar ölçüsünde giderilmeye çalışılan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'nun bahçe duvarının tamamlanmamış olması özellikle teneffüslerde öğrenciler için tehlike arz ediyor.

Öğretmen ve idareciler tarafından sıklıkla uyarılan çocuklar, buna rağmen korunaksız bahçede oynuyor.

Veliler; olası tehlikelere karşı gerek idare ve Milli Eğitim'den, gerekse de Okul Aile Birliği aracılığıyla yerel yönetimden söz konusu bahçe duvarına yönelik sorunun bir an evvel giderilerek, gereken tedbirin alınmasını bekliyor.