Bursa'nın Mudanya ilçesinde Zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, ilçe genelindeki zincir marketlerdeki kapsamlı denetimlerde, vatandaşın da mağduriyet yaşamasının önlenmesi amaçlandı.

Vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ayrıca her ürünün son kullanma tarihini de kontrol etti. Denetimlerde depolarda stoklanarak satışa sunulmayan ürünlerin de kontrolü gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için denetimlerin süreceği kaydedildi.