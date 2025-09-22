Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle düzenlenen Tıbbi Acil Tahliye Eğitimi, UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri personeline hasta nakli ve güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgiler sundu. 12. eğitimle birlikte toplam 172 katılımcıya ulaşıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte 9-11 Eylül 2025 tarihlerinde Tıbbi Acil Tahliye Eğitimi düzenledi.

Güzelyalı'daki Bot Komutanlığında gerçekleştirilen teorik eğitim sonrasında Mudanya sahili açıklarında gerçekleşen uygulamalı eğitim, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bir günlük eğitim programında, kritik durumlarda tıbbi müdahale sırasında hasta nakli, hasta güvenliği, helikopter ve sahil güvenlik botuyla tahliye süreçlerinde alınması gereken teknik ve güvenlik önlemler ele alındı. Teorik ve pratik uygulamaları kapsayan eğitim, acil durumlarda etkin ve güvenli müdahale kapasitesini artırmayı hedeflerken, ekiplerin de acil durumlarda hayat kurtarma süreçlerine yönelik koordinasyonunu güçlendirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu yılki 12. Tıbbi Acil Tahliye Eğitimi ile birlikte toplamda 172 katılımcıya eğitim verildiği öğrenildi.