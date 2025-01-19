Bursa'da Mudanya Kent Konseyi bünyesindeki Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri, Mudanya Belediyesi'nin kırsal mahalleler Altıntaş ile Göynüklü arasındaki yapmayı planladığı doğal yaşam alanını ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Şükriye Çelikkollu'nun da eşlik ettiği ziyarette, grup üyelerine söz konusu arazide yapılması planlanan çalışmalar yerinde anlatıldı.

Orman alanında bulunan 10 hektarlık alanın Mudanya Belediyesi tarafından kiralandığını kaydeden Çelikkollu, ilk etapta 5 dönümlük alandaki arazinin düzenlendiğini söyledi.

Hava şartlarına göre bir ay içerisinde bu alanda iki tane 300 metrekareden, 2 tane de 400 metrekareden 4 alanın yapılacağını belirterek, bu alanlardan her 10 metrekareye bir köpek olacak şekilde doğal yaşam alanı oluşturulacağını anlattı.

Ayrıca, 13 Aralık 2024 tarihinden bu yana sokaklardan 70 köpeğin toplanarak kısırlaştırma ve tedavilerinin yapıldığını anlatan Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Şükriye Çelikkollu, tedavileri sonrasında Çepni Mahallesi'ndeki hayvansever İsmail Çalkap'ın arazisinde oluşturulan özel yaşam alanına bırakıldığını söyledi. Hayvan Gönüllülerinin gözleminde bu can dostlarının doğal alanda hayatlarına devam etmeleri sağlandı.