Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Yapım Özellikleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile araç güvenliği ve tip onayı süreçlerinde önemli güncellemeler yaptı. Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan Aksam, Sistem Ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Yapım Özellikleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azami boyutları aşan araçlara (bölünemez yük taşıyanlar dahil) AB tip onayı verilebilir; “izin verilen azami boyut istisnası” veya “bölünemez yük” ibareleri tip onayı ve uygunluk belgelerine eklenmesi hüküm altına alınırken, tescil plakaları ve çekme kabiliyetinin yer aldığı 12. maddede değişikliğe gidildi. Buna göre, 7 Temmuz 2026’dan itibaren O3 ve O4 kategorisi araçlarda ön ve ikinci arka tescil plakalarının teknik şartlara uygunluğu zorunlu olacak; aksi halde piyasaya arz, tescil ve hizmete giriş yasaklanacak. Çekme tertibatlarıyla ilgili şartlara uymayan yeni araç tiplerine tip onayı verilmeyecek, bu kural 7 Temmuz 2027’den itibaren mevcut araçlar için de geçerli olacak.

O3 ve O4 araçlarında ikinci arka tescil plakası için iki ayrı yer zorunlu olacak olup; plakalar ±5° diklikte olacak, ±15° tolerans imalatçı talebiyle uygulanabilecek.

Çekme kabiliyeti için araçların 100 metre mesafede çekilebilirliği sağlanacak.

Her araca benzersiz VIN işaretlenecek, üretim hattından çıkışta şasi üzerine işlenecek ve 30 yıl izlenebilir olacak.

Ayrıca Ek-VIII'de yapılan değişiklikle “Kaldırabilir dingil” tanımı güncellenirken, Ek-XIII ve Ek-XIV'de teknik tablo ve maddelerde düzenlemeler yapıldı ve bazı maddeler kaldırıldı.

Yönetmelik, yayım itibariyle yürürlüğe girerken, bazı hükümler 7 Temmuz 2026 ve 2027’de uygulanacağı kaydedildi.

