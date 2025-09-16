Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcusu Furkan Akçam, Trabzon’da düzenlenen 2025 Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası’ndater döktü. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Akçam, Türkiye ikincisi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Furkan Akçam, başarılarına bir yenisini daha ekledi.Trabzon’da düzenlenen 2025 Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası’na katılan Akçam, zorlu rakiplerine verdiği mücadeleyle Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Sporcusunu kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Trabzon’da düzenlenen 2025 Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası’nda sporcumuz Furkan Akçam Türkiye ikincisi olmuştur. Sporcumuzu elde ettiği derece münasebetiyle kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.