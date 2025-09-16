İzmit Belediyesi, Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Kıbrıs gazilerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kemal Yıldız veKıbrıs Gazisi İbrahim Ergün evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

MUHTAR ÇİÇEK EŞLİK ETTİ

Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek’in de eşlik ettiği ziyarete İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Koordinatörlerinden Ozan Aksu ve Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekibinden Merve Gökduman katıldı.

Ziyarette İzmit Belediyesi’nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amaçları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları da iletilerek gazilere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, gazilerin ve ailelerinin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.