Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin çocuklar için açtığı Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılan çocuklar oyunlar oynayarak yazarlık becerilerini geliştiriyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların edebiyatı, okumayı ve yazmayı sevmeleri için “Küçük Yazarlarla Yazarlık Atölyesi” açtı. Hüdavendigar Kütüphanesi’nde açılan atölyeye katılan çocuklara Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz, tarafından oyunlar oynatılarak yazma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Atölye çalışmasının sonunda çocukların yayınlanmaya aday 2 öykü yazabilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARA OYUNLAR OYNATARAK YAZILAR YAZDIRIYORUZ

Yazarlık ve oyun arasında ciddi bir ilişki olduğunu ifade eden Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz, “Bugün çocuklarla atölye çalışmasına başladık. “Küçük Yazarlarla Yazarlık Atölyesi”nin amacı çocuklara edebiyatı sevdirerek yazı yazmaya yönlendirmek. Çocuklar atölyede bol bol yazı yazdı, kitap okudu, masal dinledi ve oyunlar oynadı. Atölye çalışmasına katılan çocukların en az yayınlanmaya aday 2 öyküsü olsun istiyoruz. Çocuklar bu atölye sayesinde edebiyat, okuma ve yazmayı seviyorlar. Yazarlık ve oyun arasında ciddi bir ilişki var, yetişkin yazarların bile yazma sürecinde yaptıkları iş çocukların oyun oynarken yaptıkları işe benziyor. Bizde çocuklara oyunlar oynatarak yazılar yazdırıyoruz” dedi.

Atölye çalışmasına katılan çocuklar keyifli zaman geçirerek yazma becerilerinin geliştiğini belirterek kendilerine bu olanakları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.