Artuklu Trabzonspor Futbol Okulunda eğitim gören Rüzgar Turay sergilediği yetenekleri ile Trabzonspor'un ilgisini çekmeyi başardı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Trabzonspor'un yaz okulları için düzenlediği turnuvaya Artuklu futbol okulu adına katılım sağlayan küçük Rüzgar gösterdiği performans ile turnuvadaki bir çok scout ekibinin ilgisini çekmeyi başardı.

Trabzonspor'un U12 takımına seçilen Mardinli Rüzgar Turay yeteneğiyle sporseverleri kendisine hayran bırakıyor.

Artuklu Trabzonspor Futbol Okulu Antrenörleri tarafındanda ilgi ile bahsedilen Rüzgar Turay'ın da hedefi A takıma kadar yükselerek burada kalıcı olmak.

Futbol Okulu Antrenörü Serkan Yağlıoğlu'da “Rüzgar bizim için çok değerli ve yetenekli bir öğrenci. Zaten bu doğrultuda eğitimini sürdürdük. Kendisi de azimli bir şekilde bu süreci tamamladı. Bizler hocaları olarak kendisine güveniyorduk. Sağolsun o da bizi mahçup etmedi. Rüzgar disiplini ve azmi ile çabasının ve yeteneklerinin karşılığını alacaktır. Kendisini tebrik ediyoruz. Ailesinden aldığı terbiye ve bizlerden aldığı eğitim ile Mardin'imizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.”diye konuştu.